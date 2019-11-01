ВСУ проводит масштабные стрельбы в Херсонской области

Новости Украины:В первый день стрельб на полигоне "Ягорлык" ракетчики произвели более 20 пусков ракет по воздушным, наземным, надводным и электронным целям.

На государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины "Ягорлык" в Херсонской области продолжаются масштабные боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 различных модификаций и Бук М1.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. Видео стрельб опубликовано в Facebook.

"Привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины, пятикурсники факультета ЗРВ Харьковского национального университета Воздушных сил, специалисты науки и оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

В первый день стрельб на полигоне "Ягорлык" ракетчики произвели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все поражены.

С 31 октября по 4 ноября на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой из комплексов ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С 300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1.

Воздушные силы ВСУ в установленном порядке зарезервировали район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.

Также в районе проведения боевых стрельб ЗРК закрыто воздушное и морское пространство, о чем были направлены соответствующие предупреждения.

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне "Ягорлык" проводятся с 2016 года. Полигон "Чауда", который использовала Украины для этих целей, остался во временно оккупированном Крыму.