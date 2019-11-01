В Минобороны заявляют о пересмотре даты отвода войск возле Петровского

Новости Украины:Об этом Загороднюк сообщил на совместном брифинге с вице-премьер-министром, Дмитрием Кулебой, Вадимом Пристайко.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

Об этом Загороднюк сообщил на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Киеве.

"Действительно, обстрелы были, и поэтому мы ожидаем пересмотра (даты начала разведения войск в Петровском - ред), потому что мы идем (разводим силы и средства - ред) после 7 дней без обстрелов. Последние обстрелы состоялись 30 числа (октября - ред)", - заявил он.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, если не будет обстрелов.