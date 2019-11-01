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Вспышка гепатита на Черниговщине: количество больных возросло

Вспышка гепатита на Черниговщине: количество больных возросло
16:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дети находятся в областной детской больнице, им назначено соответствующее лечение.

В Чернигове количество госпитализированных в результате вспышки вирусного гепатита "А" в школе №7 выросло до 23 человек.

Как сообщает пресс-служба Черниговского горсовета, соответствующая информация была озвучена сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Члены комиссии сообщили, что сейчас среди заболевших 21 ученик 1, 4, 5, 6, 8 классов и 2 взрослых, в целом 23 человека. Дети находятся в областной детской больнице, им назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

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Однако несмотря на рост количества больных, с понедельника в школе возобновятся занятия.

Также отмечается, что на сегодня в городских больницах обследовано 375 человек, среди которых 262 ученика.

"В целом контактных в очаге вспышки гепатита "А" определено 510 человек, из них 369 учащихся. То есть осталось обследовать 107 учеников этой школы. Руководством школы и медицинских учреждений составлены графики, согласно которым на следующей неделе будут проводить обследование этих детей", - добавили в горсовете.

В конце прошлой недели в Черниговской школе №7 зафиксирована вспышка гепатита. Из-за распространения заболевания медики с 25 октября госпитализировали 12 учеников и сотрудницу пищеблока. Впоследствии количество госпитализированных детей возросло.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Еще в одной области школьники заболели гепатитом

Обучение в школе, которую посещают более 800 учеников, временно приостановили до 1 ноября включительно.

В горсовете заявили, что источником инфекции была работница пищеблока учебного заведения.

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Черниговская область, Минздрав, Гепатит А, Гепатит.
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