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Задержан "помощник" президента, который продавал руководящие должности (Фото)

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Задержан "помощник" президента, который продавал руководящие должности (Фото)
17:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины:СБУ задержала мошенника, "продававшего" руководящие должности в госструктурах.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенника, который представлялся "внештатным помощником" руководства страны и предлагал посодействовать назначению на руководящие должности в госструктурах за вознаграждение.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Мошенник искал "клиентов" в бизнес-кругах и среди госслужащих среднего звена. В разговорах представлялся "внештатным помощником" или "близким другом" почти всех высших должностных лиц страны.

Так, заявив, что у него есть связи в руководстве Офиса президента, злоумышленник потребовал 1,5 млн долларов за назначение директором одного из госпредприятий. После получения аванса в размере 50 тысяч долларов мошенник был задержан правоохранителями.

На данный момент ему сообщили о подозрении в покушении на преступление, подстрекательстве и мошенничестве. Решается вопрос о мере пресечения.

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СБУ, МВД, Нацполиция.
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