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В Нацполиции выясняют детали трагической смерти парня в Прилуках

В Нацполиции выясняют детали трагической смерти парня в Прилуках
22:13 Сегодня Телеграф Фото: МВД

Новости Украины:Главное следственное управление Национальной полиции займется расследованием смерти подростка.

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции, руководитель местной полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставим лучшим следователям центрального аппарата", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

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"Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - добавил Клименко.

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Прилуки, Нацполиция, Игорь Клименко.
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