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На Закарпатье планируют восстановить туристический "Соляной путь"

На Закарпатье планируют восстановить туристический "Соляной путь"
04:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Закарпатье хотят начать восстановление исторического "Соляного пути".

Агентство регионального развития Закарпатья объявило старт международного проекта по восстановлению туристической привлекательности исторического закарпатского "Соляного пути".

Об этом сообщает Агентство регионального развития в Facebook.

"Проект призван исследовать и восстановить туристическую привлекательность исторического "Соляного пути" – древнего маршрута, проходившего по территории Закарпатской области и области Саболч-Сотмар-Берег (Венгрия). Этот маршрут использовался для транспортировки соли из Солотвино в Европу в эпоху Средневековья", - говорится в сообщении.

В частности, проект предусматривает реконструкцию пешеходно-парковочной зоны на ул. Замковой возле Хустского замка и очищение территории и промоцию Королевского, Квасовского, Виноградовского замков.

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Партнерами проекта выступили Хустский городской совет (Украина) и Агентство регионального развития Саболч-Сотмар-Берегского района (Венгрия).

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Закарпатье, Соляной путь.
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