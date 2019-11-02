На Закарпатье планируют восстановить туристический "Соляной путь"

Новости Украины:На Закарпатье хотят начать восстановление исторического "Соляного пути".

Агентство регионального развития Закарпатья объявило старт международного проекта по восстановлению туристической привлекательности исторического закарпатского "Соляного пути".

Об этом сообщает Агентство регионального развития в Facebook.

"Проект призван исследовать и восстановить туристическую привлекательность исторического "Соляного пути" – древнего маршрута, проходившего по территории Закарпатской области и области Саболч-Сотмар-Берег (Венгрия). Этот маршрут использовался для транспортировки соли из Солотвино в Европу в эпоху Средневековья", - говорится в сообщении.

В частности, проект предусматривает реконструкцию пешеходно-парковочной зоны на ул. Замковой возле Хустского замка и очищение территории и промоцию Королевского, Квасовского, Виноградовского замков.

Партнерами проекта выступили Хустский городской совет (Украина) и Агентство регионального развития Саболч-Сотмар-Берегского района (Венгрия).