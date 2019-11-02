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С воскресенья в Золотом будут свободно перемещаться

С воскресенья в Золотом будут свободно перемещаться
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом отменяется.

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом будет отменен 3 ноября.

Об этом на брифинге заявил командир командования "Север" Олег Микац.

"С завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться", - сказал Микац в ходе брифинга в Золотом-4 в Луганской области.

Он подтвердил, что все необходимые меры для местного населения, волонтеров, журналистов выполняются. 

На донбасских КПВВ можно погреться

Микац отметил, что в Золотом обстрелы отсутствуют уже 12-й день.

Также руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский проинформировал, что завтра начнется разминирование территории, которые будут "заявлены", в зоне разведения войск.

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Золотое, Разведение войск, ООС.
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