С воскресенья в Золотом будут свободно перемещаться

Новости Украины:Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом отменяется.

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом будет отменен 3 ноября.

Об этом на брифинге заявил командир командования "Север" Олег Микац.

"С завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться", - сказал Микац в ходе брифинга в Золотом-4 в Луганской области.

Он подтвердил, что все необходимые меры для местного населения, волонтеров, журналистов выполняются.

Микац отметил, что в Золотом обстрелы отсутствуют уже 12-й день.

Также руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский проинформировал, что завтра начнется разминирование территории, которые будут "заявлены", в зоне разведения войск.