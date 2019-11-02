Освобожденному Назимову в СИЗО Симферополя вернули "испорчены" паспорт

Новости Украины:Назимова задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве.

Фигуранту дела "алуштинских вымогателей" Алексею Назимову, который 1 ноября вышел на свободу, в СИЗО Симферополя выдали "испорченный" паспорт.

Об этом Назимов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

"Сегодня (1 ноября – ред.), когда я выходил, я получал документы, и вот что они сделали с моим украинским паспортом. Страницы склеены: первая с фотографией и дальше все, на которых есть отметки. Умышленно испортили. Люди специально создают проблемы. Когда у меня изымали паспорт во время обыска дома, он был в нормальном виде", – рассказал Назимов.

В ноябре 2018 года подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд вынес решение по делу депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко, редактора издания "Твоя Газета" Алексея Назимова и оператора Андрея Облезова, обвиняемых в вымогательстве денег у местного отделения партии "Единая Россия" "за непубликацию порочащих сведений". Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцам в колонии общего режима, Степанченко – к 3 годам 9 месяцам.

12 апреля этого года адвокат Андрей Логинов сообщил, что у приговоренного в Крыму к 3 годам 9 месяцам по обвинению в вымогательстве Степанченко истек срок заключения, однако он продолжает находиться под стражей.

Подконтрольный России "Верховный" суд Крыма 3 октября 2019 года освободил из СИЗО осужденного по делу "алуштинских вымогателей" экс-депутата российского горсовета Алушты Степанченко в связи с отбытием наказания.

Назимова и Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Назимов вымогал деньги у представителя алуштинской организации "Единой России" за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).