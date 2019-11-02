Самопровозглашенный "мэр" Крыма остался без "галочки" Facebook

Новости Украины:Facebook сняла отметку верификации со страницы Сергея Аксенова.

Компания Facebook сняла галочку верификации самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым.

Об этом сообщил постоянный представитель Зеленского в Крыму в своем Facebook-аккаунте.

Антон Кориневич рассказал, что это случилось после отправки его представительства запроса к Facebook.

Он надеется, что впредь подобное никогда не повторится ни с кем из оккупационный власти.

Постпред поблагодарил компанию за быструю реакцию и еще раз подтвердил, что "Крым - это Украина"