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"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы

"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы
17:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Вход на 3 станции метро Киева в воскресенье могут ограничить из-за футбола.

Вечером в воскресенье, 3 ноября, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"В воскресенье, 3 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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Напомним, прекратил функционировать единственный в ривненском аэропорту рейс на Египет.

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Киев, Метро, Футбол, Киевский метрополитен.
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