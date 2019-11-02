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УС СЦКК: Разведение сил и средств возле Золотого завершилось

УС СЦКК: Разведение сил и средств возле Золотого завершилось
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вблизи Золотого-4 в Луганской области завершилось разведение сил и средств.

Вблизи Золотого-4 в Луганской области завершилось разведение сил и средств.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, об этом заявил руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе Александр Борщевский.

По его словам, завтра, 3 ноября, начнется процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.

"Вчера (1 ноября) было завершено практическое мероприятие по разведению сил и средств. Сегодня в 12:00 проходит верификация этого разведения и информирование СММ ОБСЕ о начале разминирования и демонтажа фортификационных сооружений, которые будут определены для выполнения этих мероприятий", - сказал он.

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Кроме того, в СЦКК журналистам сообщили, что разведение на третьем участке вблизи населенного пункта Петровское Донецкой области не произойдет в связи с обстрелами непосредственно в зоне разведения.

"30 октября был обстрел на данном участке. С 30 числа переносится. Будет 7 суток, будет разведение", - отметил руководитель украинского СЦКК.

В свою очередь, руководитель оперативно-тактической группировки "Север" Олег Микац заявил, что объявленный ранее режим "Желтый" в зоне проведения ООС может завершиться уже с воскресенья.

С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться

Как сообщалось ранее, 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил в Золотом-4 в Луганской области практически завершилось. При этом дату разведения сил и средств в Петровском Донецкой области должны пересмотреть из-за обстрелов 30 октября.

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Донбасс, Золотое, СЦКК, Александр Борщевский.
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