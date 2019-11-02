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Штаб ООС: Никакой угрозы для местного населения в Золотом после разведения не существует

Штаб ООС: Никакой угрозы для местного населения в Золотом после разведения не существует
18:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Жители Золотого-4 находятся в безопасности после разведения войск, говорят в Штабе ООС.

Никакой угрозы для местного населения в Золотом-4 после разведения войск не существует.

В этом сказал командир оперативно-тактической группировки Север Олег Микац, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Никакой угрозы для местного населения после разведения не существует ... Мы изменили только тактическое положение, но система огня, которая организована, и те меры, которые мы выполняли и выполняем, гарантированно будут давать возможность местному населению чувствовать себя в безопасности", - сказал он.

По словам Микаца, армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

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Он рассказал, что закончились пятые сутки выполнение мероприятий по разведению сторон. Три дня разводили войска из определенных мест на те места, которые подготовлены.

"Личный состав не брошен, не выведен в поля в необорудованные места, как некоторые там заявляли. Мы были готовы, готовились и готовы адекватно реагировать", - подчеркнул Микац.

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Также он отметил, что накануне СММ ОБСЕ была проведена верификация зеркального разведения, и было подтверждение, что разведение фактически произошло.

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Донбасс, Золотое, Разведение сил, ООС.
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