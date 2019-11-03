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В Черновцах произошло возгорание автомобиля

В Черновцах произошло возгорание автомобиля
04:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Черновцах произошел пожар, горело авто.

Огонь полностью уничтожил транспортное средство в Черновцах. Никто из людей при пожаре не пострадал. По данному факту полицейские начали уголовное производство. Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области.

1 ноября примерно в 22:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на в одном из спальных районов Черновцов горит автомобиль Audi Q7.

Прибыв по указанному адресу, полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

Следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения по факту возгорания автомобиля в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас осуществляется досудебное расследование, устанавливаются очевидцы, проводятся все необходимые экспертизы для выяснения причин возгорания.

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Пожар, Автомобиль, Черновцы, Авто, Огонь, ГСЧС.
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