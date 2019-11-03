На Закарпатье таможенники изъяли 200 кг спортивного питания

Новости Украины:На таможенном посту "Ужгород" изъяли 200 кг спортивного питания.

В субботу в зону таможенного контроля таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС заехал микроавтобус Mercedes Benz с украинской регистрацией. Управлял транспортным средством гражданин Украины. Об этом сообщает Закарпатская таможня ГФС.

Формой прохождения таможенного контроля украинец выбрал "зеленый коридор". Своими действиями гражданин заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию и не подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения на ввоз на таможенную территорию Украины.

В ходе таможенного контроля транспортного средства и вещей гражданина работники таможни обнаружили 200 кг спортивного питания. Составлен протокол о нарушении таможенных правил предусмотрено статьей 471 Таможенного кодекса Украины и товар изъят до решения суда.