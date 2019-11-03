Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Трамп сообщил, что скоро встретится с Зеленским в Белом доме
Трамп сообщил, что скоро встретится с Зеленским в Белом доме
Британия отказалась от опасного метода добычи газа
Британия отказалась от опасного метода добычи газа
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"

Экс-полицейский и сотрудник СБУ подозреваются в мошенничестве

Экс-полицейский и сотрудник СБУ подозреваются в мошенничестве
05:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:Экс-полицейскому и сотруднику СБУ объявили о подозрении в мошенничестве.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении в мошенничестве бывшему работнику Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области и действующем оперуполномоченному Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает ГБР.

Досудебным расследованием установлено: подозреваемые ввели в заблуждение гражданку, которая хотела получить решение суда о снятии ареста со своего имущества - грузового автомобиля "ГАЗ". Для этого они предложили женщине услуги посредничества и побудили передать через них неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США якобы должностным лицам Котовского районного суда Одесской области.

Как следствие, подозреваемые завладели средствами потерпевшей в сумме 15 500 гривен, которые были перечислены на карточку одного из них.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности СБУ.

СБУ расследует злоупотребления николаевских таможенников

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация: мошенничество, совершенное в крупном размере (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины); предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Подозрение, Полицейский, ГБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
02 Полезно всем сердечникам: веская причина ежедневно есть яблоки
03 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
04 Редкая и впечатляющая находка: в Шотландии обнаружена белка-альбинос
05 Назван один из самых полезных фруктов для сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии город Каммарата предлагает бесплатное жилье
В Италии город Каммарата предлагает бесплатное жилье
Протесты в Гонконге: пострадали 17 человек
Протесты в Гонконге: пострадали 17 человек
В Черновцах произошло возгорание автомобиля
В Черновцах произошло возгорание автомобиля
Ученые назвали диету для лечения язвы желудка
Ученые назвали диету для лечения язвы желудка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь