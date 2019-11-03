Экс-полицейский и сотрудник СБУ подозреваются в мошенничестве

Новости Украины:Экс-полицейскому и сотруднику СБУ объявили о подозрении в мошенничестве.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении в мошенничестве бывшему работнику Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области и действующем оперуполномоченному Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает ГБР.

Досудебным расследованием установлено: подозреваемые ввели в заблуждение гражданку, которая хотела получить решение суда о снятии ареста со своего имущества - грузового автомобиля "ГАЗ". Для этого они предложили женщине услуги посредничества и побудили передать через них неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США якобы должностным лицам Котовского районного суда Одесской области.

Как следствие, подозреваемые завладели средствами потерпевшей в сумме 15 500 гривен, которые были перечислены на карточку одного из них.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация: мошенничество, совершенное в крупном размере (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины); предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).