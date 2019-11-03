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В Крыму насчитано более 300 случаев давления на журналистов

В Крыму насчитано более 300 случаев давления на журналистов
07:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Крыму правозащитники зафиксировали более 300 случаев давления на журналистов.

За время российской оккупации крымского полуострова правозащитники насчитали более 300 случаев давления на журналистов.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

Под этими случаями подразумевают физические нападения, пытки, произвольное задержание, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, отказ в доступе к информации и другие формы препятствование журналистской деятельности.

Россия не имеет права заставлять крымчан служить в своей армии

"Сейчас около 90 крымчан содержится в крымских и российских тюрьмах с политически мотивированных причин, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустам Шейхалиев и другие."

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Журналисты, Крым, Полуостров.
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