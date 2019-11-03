Из-за ДТП в столице парализовано движение нескольких трамваев

Новости Украины:В "Киевпастрансе" сообщили, что движение трамваев №5 и №28 задерживается из-за ДТП.

В Киеве из-за ДТП задержалось движение трамваев №5 и №28. Об этом сообщает Киевпастранса.

"Задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Закревского, 67 в направлении ул. Сабурова по причине ДТП", - говорится в сообщении. На место вызвана полиция.

"Движение трамваев №5 организовано до ст. Милославская. Движение трамваев №28 организовано до ул. Сабурова", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области в результате ДТП с участием легкового авто и грузовика погибло два человека, сообщили в патрульной полиции Черкасской области.