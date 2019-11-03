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Из-за ДТП в столице парализовано движение нескольких трамваев

Из-за ДТП в столице парализовано движение нескольких трамваев
12:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В "Киевпастрансе" сообщили, что движение трамваев №5 и №28 задерживается из-за ДТП.

В Киеве из-за ДТП задержалось движение трамваев №5 и №28. Об этом сообщает Киевпастранса.

"Задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Закревского, 67 в направлении ул. Сабурова по причине ДТП", - говорится в сообщении. На место вызвана полиция.

"Движение трамваев №5 организовано до ст. Милославская. Движение трамваев №28 организовано до ул. Сабурова", - добавляется в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в Черкасской области в результате ДТП с участием легкового авто и грузовика погибло два человека, сообщили в патрульной полиции Черкасской области.

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Киев, ДТП, Трамваи, Киевпастранс.
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