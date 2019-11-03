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В Золотом начался процесс разминирования территории

В Золотом начался процесс разминирования территории
13:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:На данный момент в районе проведения операции Объединенных сил введен режим безопасности "желтый".

На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования. Об этом корреспонденту сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают 5 расчетов саперных от ГСЧС, которые входят в состав ООС", - рассказал он.

Напомним, по данным пресс-центра ООС, 1 ноября украинская сторона завершила разведение сил и средств в Золотом.

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Процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Луганская область, ОБСЕ, Станица-Луганская, Золотое, Разведение сил, Андрей Агеев, Процесс разминирования.
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