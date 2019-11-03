Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Полиция Харькова устанавливает причины смерти военнослужащего, который ночевал у друзей

Полиция Харькова устанавливает причины смерти военнослужащего, который ночевал у друзей
15:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Мужчина остался ночевать у товарища а на утро его нашли мертвым.

Правоохранители в Харькове проводят проверку по факту смерти военнослужащего, который остался ночевать в квартире товарища, а на следующий день его нашли мертвым. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полицейские Харькова проводят проверку по факту смерти военнослужащего. Утром 1 ноября житель Московского района обнаружил тело своего 23-летнего товарища без признаков жизни и сразу позвонил в полицию", - указали в полиции.

Как сообщается, 26-летний мужчина рассказал, что накануне он встретил своего приятеля и они пошли домой заявителя. Гость остался ночевать в квартире товарища. На следующий день мужчина увидел, что знакомый не подает признаков жизни.

ДТП в Киеве: Один человек погиб, еще пятеро травмированы

"Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти", - добавили в полиции.

Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Военный, Военнослужащий, Нацполиция, Полиция Харькова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
04 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
05 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь