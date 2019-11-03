Полиция Харькова устанавливает причины смерти военнослужащего, который ночевал у друзей

Новости Украины:Мужчина остался ночевать у товарища а на утро его нашли мертвым.

Правоохранители в Харькове проводят проверку по факту смерти военнослужащего, который остался ночевать в квартире товарища, а на следующий день его нашли мертвым. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полицейские Харькова проводят проверку по факту смерти военнослужащего. Утром 1 ноября житель Московского района обнаружил тело своего 23-летнего товарища без признаков жизни и сразу позвонил в полицию", - указали в полиции.

Как сообщается, 26-летний мужчина рассказал, что накануне он встретил своего приятеля и они пошли домой заявителя. Гость остался ночевать в квартире товарища. На следующий день мужчина увидел, что знакомый не подает признаков жизни.

"Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти", - добавили в полиции.

Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".