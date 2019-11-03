В Ровенской области подожгли сельский клуб (Фото)

Новости Украины:Полицейские устанавливают лиц, которые подожгли сельский клуб на Дубенщине.

Сообщение о пожаре в селе Белобережье поступило в полицию от спасателей сегодня, третьего ноября, 00:05 часов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела и работники ГСЧС г. Дубно.

Согласно акту пожарных, вероятной причиной возгорания является поджог. Разбив оконное стекло, неизвестный бросил в помещение клуба легковоспламеняющееся вещество.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога, полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.