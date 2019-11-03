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КГГА: Столицу "накроет" сильный ветер

КГГА: Столицу "накроет" сильный ветер
16:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник.

В понедельник, 4 ноября в Киенве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.

Так, все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

"Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - добавляют в КГГА.

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Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Киев, Погода, КГГА, Ветер, Порывы ветра.
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