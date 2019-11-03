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День в ООС: ранен украинский военнослужащий

День в ООС: ранен украинский военнослужащий
19:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, в том числе за участками разведения, ранен один украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов ранения получил один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Отмечается, что пять обстрелов украинских позиций НВФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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В частности, неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов, вблизи Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов, дважды у Луганского - из автоматических гранатометов и СПГ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник со станковых и автоматических гранатометов обстрелял украинские позиции у Водяного.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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