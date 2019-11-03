В Николаеве металлическая конструкция упала на людей

Новости Украины:Металлическая конструкция придавила людей в Николаеве.

В центре Николаева 2 ноября на главной площади металлическая конструкция упала на людей, стоявших рядом, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

Как отмечается, упала установленная на главной площади металлическая конструкция для полумарафона города. Она задела собой граждан, стоящих рядом.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин. 63-летняя женщина с переломом ключицы доставлена в больницу и после оказания необходимой помощи была отпущена по месту жительства на амбулаторное лечение.

Напоминаем, в Одессе дети петардой подожгли грузовик. Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня во время патрулирования инспекторы получили сообщение о пожаре на улице Церковной.