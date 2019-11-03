Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета
Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
Бавария уволила главного тренера
Бавария уволила главного тренера
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market

В Николаеве металлическая конструкция упала на людей

В Николаеве металлическая конструкция упала на людей
23:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Металлическая конструкция придавила людей в Николаеве.

В центре Николаева 2 ноября на главной площади металлическая конструкция упала на людей, стоявших рядом, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

Как отмечается, упала установленная на главной площади металлическая конструкция для полумарафона города. Она задела собой граждан, стоящих рядом.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин. 63-летняя женщина с переломом ключицы доставлена в больницу и после оказания необходимой помощи была отпущена по месту жительства на амбулаторное лечение.

Напоминаем, в Одессе дети петардой подожгли грузовик. Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня во время патрулирования инспекторы получили сообщение о пожаре на улице Церковной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаев, Полиция, Нацполиция, ГНПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
03 Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)
04 Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
05 Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Николаеве металлическая конструкция упала на людей
В Николаеве металлическая конструкция упала на людей
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
На полигоне &quot;Ягорлык&quot; прошли учения зенитных ракетных войск
На полигоне "Ягорлык" прошли учения зенитных ракетных войск
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь