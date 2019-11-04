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Во Львове частично прекратили подачу отопления

Во Львове частично прекратили подачу отопления
04:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Львовский горсовет: в городе частично приостановлена подача тепла.

Во Львове 3 ноября частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением, сообщила пресс-служба львовского горсовета.

"Сегодня утром уменьшаем подачу тепла на ТЭЦ и на котельной на ул. Петлюры. На малых котельных приостанавливаем подачу тепла. ТЭЦ и ул. Петлюры не отключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа. Контролируем обращение жителей на "Горячую линию города", анализируем мнение жителей", - сообщили в мэрии.

Напоминаем, в Киевской горгосадминистрации заявляют, что тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в столице в настоящее время повышать не будут.

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Львов, Тепло, Отопление.
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