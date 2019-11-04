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Штаб ООС заявляет о подготовке провокации в районе Петровского

Штаб ООС заявляет о подготовке провокации в районе Петровского
09:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинская сторона СЦКК сообщает, что заявление боевиков о разведении сил в "Петровском" – это очередная провокация.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщает, что заявление боевиков о начале разведения сил и средств на участке №3 в "Петровском" в понедельник, 4 ноября, является очередной провокацией, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Оккупационная власть 04.11.2019 готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (по киевскому времени) 4 ноября. В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что таким образом боевики не соблюдают Минских договоренностей в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

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Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября.

"Следует отметить что, согласно Минских договоренностей, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток", - добавили в штабе.

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Донбасс, ВСУ, Петровское, Золотое, СЦКК, ООС.
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