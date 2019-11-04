Украинская армия получила новые "Богданы"

Новости Украины:Черкасский завод "Богдан Моторс" отправил в армию очередную партию грузовиков повышенной проходимости.

Новые грузовики повышенной проходимости "Богдан-63172" отправились в воинские части Вооруженных Сил Украины. Эти модели могут выполнять, как логистические задачи, так и боевые.

По данным экспертов новые "Богданы" значительно превышают по качественным показателям своих предшественников, особенно из советской эпохи.

Напомним, первые поставки автомобилей "Богдан 6317" на базе белорусских машкомплектов начались еще в 2016 году.

Действующие поставки "Богданов" в армию осуществляются согласно действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464.