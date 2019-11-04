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Искал грибы,а нашел гранатометы: в лесу на Днепропетровщине найден схрон с оружием

Искал грибы,а нашел гранатометы: в лесу на Днепропетровщине найден схрон с оружием
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Схрон с гранатометами и патронами к АК нашел грибник в лесопосадке на Днепропетровщине.

Житель Днепровского района во время сбора грибов в лесопосадке у с.Опытное обнаружил тайник с армейским оружием и боеприпасами, о чем сразу же сообщил в полицию, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

"В свертке полицейские обнаружили 2 гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Оружие изъяли и направили на экспертизу.

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"Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 УК (Незаконное обращение с оружием – ред.)", - говорится в сообщении.

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Оружие, Днепропетровская область, Гранатометы, Схрон.
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