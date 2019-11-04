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В вагоне поезда Укрзализныци выросли грибы: фото

В вагоне поезда Укрзализныци выросли грибы: фото
11:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В сети обсуждают фото с растущими в вагоне Укрзализныци грибами.

Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал фотографию из поезда "Укрзализныци". На ней запечатлены грибы, растущие прямо из внутренней обшивки вагона.

"XXI век. Укрзализниця. Поезд Запорожье-Бердянск", – написал он. Пользователи начали иронизировать над снимком в комментариях.

Комментаторы гадают, пригодны ли грибы к употреблению, и не берет ли УЗ за них дополнительную плату. Снимок комментируют и серьезно, возмущаясь состоянием вагонов и пренебрежением перевозчика к пассажирам.

"Укрзализныця" выплатила 150 млн долларов долга

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта. Ремонт одного вагона стоит 10,5 млн гривен, это вдвое дешевле, чем покупка нового.

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Поезд, Грибы, Укрзалізниця, Запорожье-Бердянск.
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