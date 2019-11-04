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Малолетний убийца девочки в Одессе пытался ее изнасиловать: новые подробности жуткого происшествия

Малолетний убийца девочки в Одессе пытался ее изнасиловать: новые подробности жуткого происшествия
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:15-летний убийца девочки под Одессой пытался ее изнасиловать.

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы Дарьи Дробот, тело которой было найдено 3 ноября в лесополосе в Лиманском районе Одесской области, пытался ее изнасиловать.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, подозреваемый задержан вчера вечером. В момент задержания он пребывал в состоянии наркотического опьянения из-за чего, в течение нескольких часов, допросить его не предоставлялось возможным.

Как отметил Бех, убитая была обнаружена полуобнаженной (без нижней части одежды). 15-летний задержанный признал, что предложил ей половой контакт, а когда девочка отказала – жестоко избил ее, а потом задушил.

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На голове погибшей обнаружены множественные травмы, которые, как предполагается, получены в результате ударов. По словам Беха, подозреваемый числился в одном из ПТУ, характеризуется отрицательно. В частности, он дважды задерживался за грабеж. В момент совершения убийства находился на условном сроке наказания.

По словам начальника областного главка, подозреваемый забрал окровавленный телефон Дробот и принес его к знакомым. Парень пояснил им, что кровь появилась в результате его драки с неизвестным.

Телефон был сдан в ломбард, а на вырученные деньги злоумышленник приобрел наркотики. Телефон погибшей правоохранители изъяли в ломбарде.

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Как сообщил Бех, компания, в которой изначально гуляли двое несовершеннолетних (убитая и подозреваемый) состояла примерно из 30 человек в возрасте 15-16 лет.

Установлено, что дети употребляли спиртные напитки. Назначен ряд экспертиз.

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15-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Как сообщалось ранее, вчера утром в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71. Установлено, девочка, проживавшая в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании.

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Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позднее полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка.

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Одесса, Убийство, Нацполиция.
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