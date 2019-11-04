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В Одессе пьяный юноша напал с ножом на 18-летнюю девушку

В Одессе пьяный юноша напал с ножом на 18-летнюю девушку
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Одессе задержан 19-летний злоумышленник, ударивший ножом на улице 18-летнюю девушку.

В Одессе задержан 19-летний злоумышленник, который на улице ударил ножом 18-летнюю девушку.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло накануне в Киевском районе Одессы.

Как отмечается, на улице Академика Вильямса 18-летняя одесситка проходила мимо нетрезвого молодого человека, которому показалось, что девушка его оскорбила.

"Злоумышленник достал из кармана нож, ударил им потерпевшую в поясницу и убежал. Пострадавшей оказана медицинская помощь, ее жизни сейчас ничего не угрожает", - заявили в главке.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы происшествия.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец Николаевской области, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Одесса, Нападение, Нацполиция.
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