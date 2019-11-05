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В Киеве из окна психбольницы выпрыгнули три девочки

В Киеве из окна психбольницы выпрыгнули три девочки
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: flickr.com

Новости Украины:В Киеве из психбольницы Павлова пытались сбежать три девушки.

В столичной психиатрической больнице имени Павлова трое несовершеннолетних девушек выпрыгнули из окна, чтобы сбежать. Одна из пациенток пострадала.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября 23:37. Две 15-летние и 17-летняя девушки выпрыгнули из окна отделения психиатрической больницы, чтобы сбежать. В результате прыжка самая старшая пострадала. Ее госпитализировали.

Еще две девушки скрылись, но позже правоохранители выяснили, что они направляются к своей тете. Для дальнейших разбирательств на месте работала следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, в Одессе задержали подростка, подозреваемого в причастности к убийству 14-летней девочки.

В Херсоне вечером 3 ноября во время конфликта из-за девушки 15-летний парень ранил из пистолета своего одногодку.

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Киев, Полиция, Происшествие, Психбольница.
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