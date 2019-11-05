Под Львовом перевернулся инкассаторский автомобиль: фото

Новости Украины:На трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Львовской области произошла авария, в результате которой перевернулся служебный микроавтобус инкассаторов "Ощадбанка" с деньгами.

Сегодня на трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района вблизи Львова утром произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Volkswagen Caddy и служебным авто инкассаторов Ощадбанка, микроавтобусом Ford Transit 350. Об этом сообщает Zaxid.Net.

Отмечается, что ДТП произошло около 09:20 5 ноября. Деньги из перевернувшегося микроавтобуса перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.

По данным полиции, водитель микроавтобуса Ford Transit при выезде на нерегулируемый перекресток не дал преимущества в движении автомобилю Volkswagen Caddy и врезался в него.

По предварительной информации, пострадавших нет. Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места аварии.

В областной патрульной полиции добавили, что водитель Ford Transit при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Caddy, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.