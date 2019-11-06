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СБУ разоблачила схема по таможенному оформлению авто на еврономерах

СБУ разоблачила схема по таможенному оформлению авто на еврономерах
16:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:По оперативным данным, за месяц дельцы незаконно оформили почти 30 автомобилей, а сумма ущерба составляет 3 миллиона гривень.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Черновицкой области масштабный механизм незаконного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, из-за которого госбюджет понес миллионные потери.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник таможенного поста "Вадул-Сирет" вместе с сообщником организовали противоправную схему легализации иномарок, которые находились на территории Украины в режиме "временного ввоза".

Под Львовом перевернулся инкассаторский автомобиль: фото

"Для этого они вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде транспортных средств за пределы нашей страны без фактического пересечения ими государственной границы. Сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тысяч гривен за нелегальное использование автомобилей иностранных владельцев. За услугу водители "евроблях" должны были выложить от 500 до 1000 евро", - говорится в сообщении.

Для получения денег злоумышленники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По оперативным данным, за месяц дельцы незаконно оформили почти 30 автомобилей, чем нанесли государству ущерб на сумму более 3 миллионов гривен. Также устанавливается сумма других вероятных потерь госбюджета, причиненных противоправной деятельностью.

Сейчас решается вопрос об объявлении обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

На Львовщине злоумышленники похитили детали боевых самолетов

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Операция проводилась совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области.

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СБУ, Таможня, Черновицкая область, Евробляхи, Авто на еврономерах.
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