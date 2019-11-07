Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек

Новости Украины:5 ноября больные начали поступать в Новояворовскую районную больницу.

13 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Новояворовском районе Львовской области, сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, больные начали поступать в Новояворовскую районную больницу 5 числа. По состоянию на 15:00 6 ноября, в больницу поступили 13 человек с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Все потерпевшие были гостями на свадьбе в ресторане "Кривое озеро", принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.