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Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек
01:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:5 ноября больные начали поступать в Новояворовскую районную больницу.

13 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Новояворовском районе Львовской области, сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, больные начали поступать в Новояворовскую районную больницу 5 числа. По состоянию на 15:00 6 ноября, в больницу поступили 13 человек с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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Все потерпевшие были гостями на свадьбе в ресторане "Кривое озеро", принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

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Львовская область, Больница, Пищевое отравление.
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