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В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину

В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину
02:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Водитель совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На просп. Гагарина в Харькове в среду вечером водитель легковушки на пешеходном переходе сбил насмерть женщину, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"34-летний водитель автомобиля "Ford" совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Правоохранители зарегистрировали инцидент в Едином учете Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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ДТП, Харьков, Авария, В Харькове сбили насмерть женщину.
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