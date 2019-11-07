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Взрыв автомобиля в Киеве: стало известно имя пострадавшего

Взрыв автомобиля в Киеве: стало известно имя пострадавшего
03:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Автомобиль принадлежит Игорю Сало, директору фармацевтической компании.

Во взорванном автомобиле "Мерседес" в Святошинском районе находился директор фармацевтической компании Игорь Сало, сообщает Киев Оперативный.

"Из источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало, директору фармацевтической компании. Погиб его охранник", - сказано в сообщении.

Полиция: в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы в результате взрыва на Брест-Литовском шоссе погиб водитель, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию.

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Киев, Автомобиль, Взрыв, Взрыв автомобиля в Киеве, Имя пострадавшего.
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