В центре Львова фанаты устроили массовую драку, травмированы полицейские

Новости Украины:Полицейские прекратили массовую драку футбольных фанатов в центре Львова.

Правоохранители прекратили массовую драку футбольных фанатов во Львове, два полицейских пострадали, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцати участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы. Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля", - говорится в сообщении.

Согласно поступившей в полицию информации инцидент произошел около 23:15 в четверг, 6 ноября, на Галицкой площади.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, в Киеве в жилом доме на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть раненый.

Как сообщалось, вечером 5 ноября во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.