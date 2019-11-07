В Киева полиция ищет взрывчатку на трех станциях метро

Новости Украины:"Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании".

В Киеве станции метро "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом "Киевский метрополитен" сообщает в Twitter.

"Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании", - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, станция киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии восстановила свою работу и открылась для пассажиров вслед за станцией "Майдан Независимости", обе они ранее были закрыты из-за сообщения о минировании.