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Депутаты Киевского горсовета продолжили пленарное заседание после двухнедельной паузы

Депутаты Киевского горсовета продолжили пленарное заседание после двухнедельной паузы
11:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Депутаты продолжат рассмотрение проектов решений, внесенных на заседание, которое было назначено еще на 12 сентября.

Депутаты Киевсовета после двухнедельного перерыва собрались для продолжения пленарного заседания.

Об открытии заседания для продолжения работы городского совета объявил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

По его словам, для начала заседания есть кворум - в сессионном зале зарегистрированы 75 депутатов.

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Кличко после длительного перерыва назначил заседание горсовета на 12 сентября, однако из-за отсутствия кворума оно было перенесено на 19 сентября. Однако 19 сентября снова не собрался кворум. Собрались депутаты только 24 октября и начали рассмотрение повестки дня от 12 сентября. До этого заседания Киевсовета состоялось 16 мая.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Пленарное заседание, Киевский горсовет, Проекты решений.
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