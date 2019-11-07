Киев накроет густой туман: водителей предупреждают об опасности

Новости Украины:В Киеве утром в пятницу, 8 ноября, видимость ожидается на уровне 200-500 м.

В Киеве, который в конце октября накрыл густой туман, снова прогнозируют плохую видимость. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"Утром 8 ноября ожидается туман: ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м", – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, на 8 ноября синоптики прогнозируют ночью в западных, северных, местами в центральных и Харьковской областях, днем в Карпатском регионе дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 13-18°, в западных и северных областях 9-14°; на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.