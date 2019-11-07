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В центре Одессе горела гостиница "М1" (Видео)

В центре Одессе горела гостиница "М1" (Видео)
16:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:По сообщению ГСЧС, пострадавших и погибших нет.

Пожар в гостинице "M1 Club Hotel" в Одессе произошел в четверг днем, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"На Лидерсовском бульваре произошло возгорание наружной обшивки со 2-го по 6-й этажи в гостинице "M1 Club Hotel"… Было установлено, что горит внешняя обшивка здания гостиницы и крыша на общей площади около 80 кв. м. Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией учреждения до прибытия подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 13:16, в 13:23 они прибыли на место происшествия и локализовали пожар в 13:45, а в 13:51 полностью его ликвидировали. "Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар".

В результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Нацполиция, Пожар в гостинице, M1 Club Hotel.
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