В Харьковской области ребенок застрял в стиральной машине: вызывали спасателей

Новости Украины:В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине

В городе Мерефа Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

7 ноября в 17:10 на номер "101" поступило сообщение о том, что маленький ребенок оказался зажатым в стиральной машине. Происшествие произошло в частном жилом доме по адресу: г.Мерефа, ул. 8 Марта, 26.

"Прежде всего, они успокоили напуганного мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины", - говорится в сообщении ГСЧС.

Так, спасатели выясни, что мальчик 2015 года рождения залез в стиральную машину, из которой потом не смог самостоятельно выбраться.

"Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины и передан матери", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Тернопольской области погиб несовершеннолетний ребенок, выпав на ходу из автобуса Каменец-Подольский - Тернополь.