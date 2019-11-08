Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение сил в Петровском перенесли
Разведение сил в Петровском перенесли
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

"Дело Хизб ут-Тахрир": фигуранты ялтинской группы выступают с последним словом

"Дело Хизб ут-Тахрир": фигуранты ялтинской группы выступают с последним словом
13:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:С "последним словом", фигуранты ялтинской группы, должны были выступить еще 28 октября, но тогда заседание перенесли по не понятным причинам.

Сегодня фигуранты ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук и Рефат Алимов выступают с последним словом в суде.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, с последним словом уже выступили Джеппаров, Алимов и Сирук.

Выступить с последним словом крымские татары должны были еще 28 октября, однако судья по неизвестным причинам решил "дать им время на подготовку к выступлению", хотя татары готовы были выступить в тот же день, и перенес заседание.

В России "крымского террориста" на год отправили в камеру тюремного типа

Первых четырех обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

11 октября 2019 года прокурор запросил следующие наказания для фигурантов ялтинской группы: Алиеву – 20 лет лишения свободы, Бекирову – 20,6 лет, Куку – 15 лет, Сируку – 15 лет, Джеппарову – 13,6 лет, Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Адвокаты арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Россия запускает поезда в оккупированный Крым

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Суд, Эмир-Усеин Куку, Дело Хизб-ут-Тахрир, Муслим Алиев, Ялтинская группа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
04 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
05 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Зеленский дал министрам время до конца года
Мировой долг достиг рекордного показателя
Мировой долг достиг рекордного показателя
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь