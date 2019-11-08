"Дело Хизб ут-Тахрир": фигуранты ялтинской группы выступают с последним словом

Новости Украины:С "последним словом", фигуранты ялтинской группы, должны были выступить еще 28 октября, но тогда заседание перенесли по не понятным причинам.

Сегодня фигуранты ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук и Рефат Алимов выступают с последним словом в суде.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, с последним словом уже выступили Джеппаров, Алимов и Сирук.

Выступить с последним словом крымские татары должны были еще 28 октября, однако судья по неизвестным причинам решил "дать им время на подготовку к выступлению", хотя татары готовы были выступить в тот же день, и перенес заседание.

Первых четырех обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

11 октября 2019 года прокурор запросил следующие наказания для фигурантов ялтинской группы: Алиеву – 20 лет лишения свободы, Бекирову – 20,6 лет, Куку – 15 лет, Сируку – 15 лет, Джеппарову – 13,6 лет, Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Адвокаты арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.