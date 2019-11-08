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В Харькове возле баков с мусором нашли убитую женщину

В Харькове возле баков с мусором нашли убитую женщину
13:40 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:В Харькове возле мусорки обнаружено тело 42-летней женщины со следами насильственной смерти.

В Харькове возле мусорных баков нашли тело женщины с ножевым ранением.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Тело 42-летней погибшей со следами насильственной смерти было обнаружено во дворе дома по улице Отакара Яроша возле мусорных баков", - говорится в сообщении.

Во время осмотра на теле женщины эксперты увидели ножевое ранение. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и экспертные образцы. По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Полицейские уже установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 42-летний знакомый потерпевшей.

"На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес женщине удар ножом", — говорится в сообщении. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Харьков, Полиция, Происшествие, Убийсвто.
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