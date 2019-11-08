Олейника избрали председателем Днепропетровского облсовета

Председателем Днепропетровского областного совета избран 43-летний Святослав Олейник.
Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной сессии облсовета.
В начале заседания депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий председателя облсовета Глеба Прыгунова, который представлял фракцию "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
За него путем тайного голосования проголосовал 91 депутат из 94, присутствующих в сессионном зале.
Олейник имеет юридическое образование, ранее работал в органах прокуратуры Днепропетровской области. Был народным депутатом Украины 5-го и 6-го созывов.
До этого Олейник работал первым заместителем председателя Днепропетровского областного совета и представлял фракцию "Вродження".
5 ноября председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов объявил о своей отставке.