Олейника избрали председателем Днепропетровского облсовета

Новости Украины:Святослав Олейник оказался единственным кандидатом на должность.

Председателем Днепропетровского областного совета избран 43-летний Святослав Олейник.

Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной сессии облсовета.

В начале заседания депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий председателя облсовета Глеба Прыгунова, который представлял фракцию "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

За него путем тайного голосования проголосовал 91 депутат из 94, присутствующих в сессионном зале.

Олейник имеет юридическое образование, ранее работал в органах прокуратуры Днепропетровской области. Был народным депутатом Украины 5-го и 6-го созывов.

До этого Олейник работал первым заместителем председателя Днепропетровского областного совета и представлял фракцию "Вродження".

5 ноября председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов объявил о своей отставке.