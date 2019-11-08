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На Донетчине ОБСЕ зафиксировала большое количество нарушений прекращения огня

На Донетчине ОБСЕ зафиксировала большое количество нарушений прекращения огня
23:21 Пт, 8 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СММ ОБСЕ заметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за сутки.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за последние сутки зафиксировали больше случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской области.

"По сравнению с предыдущим отчетным периодом, СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской", - говорится в ежедневном отчете, опубликованном в пятницу вечером.

Также в миссии сообщили о ранении мальчика в результате разрыва светошумовой гранаты в не контролируемом украинским правительством Иловайске.

"Миссия продолжила наблюдать за разминированием в районе разведения в Золотом. В районе разведения в Станице Луганской миссия продолжила наблюдать за строительными работами на разрушенном участке моста", - отмечается в документе.

СММ ОБСЕ заверила, что продолжила наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, чтобы облегчить функционирование и ремонт критически важной гражданской инфраструктуры, в том числе водопроводов и линий электропередач в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Также участники миссии обратили внимание на ограничения им доступа к контрольно-пропускному пункту вблизи Верхнешироковского, не контролируемого правительством Украины.

Напоминаем, разведение войск в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области было перенесено на полдень 9 ноября 2019 г.

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ОБСЕ.
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