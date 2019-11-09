Скачать
Суббота, 09.11.2019
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
Зеленский встретился с самым богатым человеком Китая
Украина против России: в МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде
В МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами" (Фото)
Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами" (Фото)

В полиции прокомментировали обыск в Николаевском облавтодоре

В полиции прокомментировали обыск в Николаевском облавтодоре
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mk.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция расследует факт завладения средствами чиновниками Николаевского облавтодора.

Полиция расследует факт завладения государственными средствами служащими "Николаевского облавтодора" - предприятия, осуществляющего строительные и ремонтные работы дорог области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

«Полиция расследует факт завладения государственными средствами служащими предприятия, осуществляющего строительные и ремонтные работы дорог Николаевщины. Установлено, что должностные лица Николаевского облавтодора и двух юридических лиц частного права будучи в сговоре между собой при выполнении строительных и ремонтных работ дорог на территории Николаевской области присваивают денежные средства государственного предприятия», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

8 ноября следователи Следственного управления совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований Николаевской области ДВР НПУ и СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках указанного уголовного производства проводят ряд обысков в служебных кабинетах ГП «Николаевский облавтодор» и его филиалах и по месту жительства фигурантов. Продолжаются следственные мероприятия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Нацполиция, ГУНПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Возраст только к лицу: знаменитые красотки 50+ (Фото)
03 Йодная сетка: в каких случаях она помогает
04 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
05 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
The New York Times исправило карту Украины без Крыма
The New York Times исправило карту Украины без Крыма
Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине
Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине
Сайдик поприветствовал разведение войск под Петровским 9 ноября
Сайдик приветствует разведение войск под Петровским
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу &quot;Семейство Кардашян&quot; (Фото)
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь