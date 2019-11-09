В полиции прокомментировали обыск в Николаевском облавтодоре

Новости Украины:Полиция расследует факт завладения средствами чиновниками Николаевского облавтодора.

Полиция расследует факт завладения государственными средствами служащими "Николаевского облавтодора" - предприятия, осуществляющего строительные и ремонтные работы дорог области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

«Полиция расследует факт завладения государственными средствами служащими предприятия, осуществляющего строительные и ремонтные работы дорог Николаевщины. Установлено, что должностные лица Николаевского облавтодора и двух юридических лиц частного права будучи в сговоре между собой при выполнении строительных и ремонтных работ дорог на территории Николаевской области присваивают денежные средства государственного предприятия», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

8 ноября следователи Следственного управления совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований Николаевской области ДВР НПУ и СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках указанного уголовного производства проводят ряд обысков в служебных кабинетах ГП «Николаевский облавтодор» и его филиалах и по месту жительства фигурантов. Продолжаются следственные мероприятия.