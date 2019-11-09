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В ратуше Калуша хотят обустроить музей истории добычи калийной соли

В ратуше Калуша хотят обустроить музей истории добычи калийной соли
04:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Калуше планируют создать музей истории добычи калийной соли.

Власти Калуша планируют создать интерактивный музей истории добычи калийной соли в здании промышленной Ратуши, которую построили еще во времена Австро-Венгрии.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал главный специалист отдела развития туризма Калушского городского совета Виктор Павлив.

«Калуш - индустриальный центр Прикарпатья и крупный промышленный город. В прошлом в Калуше добывали калийную соль. Для этого большой завод здесь построили еще во времена Австро-Венгерской империи. Там была заложена первая шахта, работала паровая машина. От того завода еще сохранилась промышленная ратуша. Мы хотим сделать там интерактивный музей добычи калийной соли, чтобы показать детям, с чего тут все начиналось», - рассказал Павлов.

Он отметил, что здание этой ратуши расположено в центре Калуша. На ней до сих пор сохранились древние часы. Впрочем, ратуша постоянно разрушается.

«Эта Ратуша принадлежит предприятию «Ориана», которое находится то в санации, то в процессе банкротства. Между тем ратушу постоянно заливает водой, на ней растут деревья, и ее съедает грибок. Мы обратились к владельцам, чтобы они передали это здание городу за долги. За землю предприятие не платит уже много лет», - отметил Павлив.

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Известно, что ОАО «Ориана» начало работать в Калуше на базе государственного концерна «Хлорвинил» в 1995 году. С 2002 года предприятие находится в процедуре банкротства.

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Калуш, Ратуша, Соль.
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