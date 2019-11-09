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На Донетчине появились новые природных заказники (Фото)

На Донетчине появились новые природных заказники (Фото)
02:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Бахмутский районе Донецкой области объявлены новые заказники.

В Бахмутском районе Донецкой области объявили 4 новых природных заказника. Теперь площадь природно-заповедного фонда региона составляет 98 405,45 га.

Об этом сообщили в Департаменте экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА.

«В Бахмутском районе Донецкой области объявлены новые заказники... Общая площадь 4 новых заказников составляет 257,17 га», - говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что 4 новых заказника – это ландшафтный заказник местного значения «Балка Шелковая», созданный (объявленный) на территории Северского городского совета, и ботанические заказники местного значения «Везуева гора», «Змеиный яр», «Степь Северная Донецкая», созданные (объявленные) на территории Соледарского городского совета Бахмутского района. Эти природные территории включают: большую глубокую балку, тянущуюся в северо-восточном направлении со стремительными, почти отвесными склонами; неглубокую балку, спускающуюся к реке; восточный склон большой балки, также спускающийся к реке; безлесный овраг, в нижней части которого распространена луговая растительность и целинная типчаково-ковыльная степи.

Часть Труханова острова в столице стала ландшафтным заказником местного значения

На этих территориях встречаются виды растений, охраняемых на областном уровне, а также те, которые занесены в Красную книгу Украины – ковыль волосистый и Лессинга, володушка серповидная, ирисы солончаковые, грудница шерстистая. Из птиц отмечены чёрный коршун, курганник степной, змееяд, филин, сизоворонка - виды, которые занесены в Красную книгу Украины.

В департаменте констатировали, что таким образом площадь природно-заповедного фонда Донецкой области на сегодня составляет 98 405,45 га.

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ОГА, Животные, Донетчина, Заказник.
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