С начала суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Новости Украины:В Минобороны заявили, что боевики не нарушали режим тишины.

На Донбассе с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С начала суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 9 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось, боевых потерь в рядах наших войск нет", - сказал спикер.

Напомним, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

Как сообщалось ранее, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.